BDDK: "Son bir yılda bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve...
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BDDK: "Son bir yılda bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermayesinde 49 milyar lira artış yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:06 Kaynak: AA
BDDK: "Son bir yılda bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermayesinde 49 milyar lira artış yaşandı."
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