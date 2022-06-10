BDDK Tüketici Kredilerinde Genel Vade Sınırında Değişiklik Yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kapsamında tüketici kredilerinde genel vade sınırında değişiklik yapıldığını duyurdu. Ayrıca BDKK, yurt dışındaki tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırıldığını da bildirdi.

BDKK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün akşam saatlerinde yayınladığı açıklama kapsamında tüketici kredilerinde genel vade sınırında değişiklik yapıldığını duyurdu. BDKK'nın açıklaması şöyle:

"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

-Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk Lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

-Limiti 25 bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti 25 bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

-Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

-Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

-Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

-Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."