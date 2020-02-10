BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı - Son Dakika Ekonomi

BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı

6 saat önce

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırdı.

BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı, System.String[]

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),  para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırdı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018'den bu yana yürürlüktedir. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

"Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir."


Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 400 bin TL'lik soygun! Hırsızların kaçışı film sahnelerini aratmadı
Dolar haftaya 5,98'den başladı! İşte son durum Marmaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!
12:59 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar
13:08 Sisi lakaplı trans birey Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini Fahri Yazıcı ile yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 14:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BDDK-Türev işlemler banka özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]