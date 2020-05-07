BDDK üç yabancı bankanın döviz işlemlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK üç yabancı bankanın döviz işlemlerini durdurdu - Son Dakika Ekonomi

BDDK üç yabancı bankanın döviz işlemlerini durdurdu

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verdiğini açıkladı.

BDDK üç yabancı bankanın döviz işlemlerini durdurdu, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verdiğini açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kurumumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir" diye anımsatıldı ve karar ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 07.05.2020 tarihli ve 9016 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar,

"Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine,

"Söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine,

"Konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."


BNP Paribas, Citibank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:00 Kaynak: DHA


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