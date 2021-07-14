BDDK, varlık yönetim şirketlerine ilişkin yönetmelik yayımladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmelik yayımladı.

BDDK'nın "Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan varlık yönetim şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında, VYŞ'ler için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Sekiz bölümden oluşan yönetmelikte; amaç, kapsam, kuruluş şartları, kurumsal yönetim, iç sistemler, faaliyet alanı, denetim, alacakların devri, koruyucu hükümler ve intibak süresine ilişkin detaylar yer aldı.

Sektörde yaşanan son dönemdeki gelişmeler de dikkate alınarak karşılaşılan sorunların çözümü, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve alacakların devrine ilişkin sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından standartlar belirlendi.

Varlık yönetim şirketlerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması ve ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması kuruluş şartları arasında yer aldı. Yeni yönetmelikle birlikte nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermaye tutarının 20 milyon liradan az olmaması şartı, 50 milyon liradan az olmaması şeklinde değiştirildi.

Yeni yönetmeliğe göre mevcut durum itibarıyla BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.

Yönetmelikle varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların devrine ilişkin süreçler tekrar düzenlenirken, muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni hükümler tesis edildi.

Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek

Finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de detaylı şekilde yönetmelik kapsamına alındı.

Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmi tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.

Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak.

Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.