BDDK ve SPK'dan eş zamanlı açıklama

BDDK ve SPK, 'Döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı' başlıklı haberine ilişkin olarak olarak eş zamanlı açıklamalarda bulundu.

BDDK ve SPK, 'Döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı' başlıklı haberine ilişkin olarak olarak eş zamanlı açıklamalarda bulundu.

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