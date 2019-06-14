Son Dakika Haberleri: BDDK ve SPK'dan eş zamanlı açıklama
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BDDK ve SPK'dan eş zamanlı açıklama

6 saat önce

BDDK ve SPK, 'Döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı' başlıklı haberine ilişkin olarak olarak eş zamanlı açıklamalarda bulundu.

BDDK ve SPK'dan eş zamanlı açıklama, System.String[]
BDDK ve SPK, 'Döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı' başlıklı haberine ilişkin olarak olarak eş zamanlı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:28 
Ekonomi
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