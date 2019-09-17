BDDK: "Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının...
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BDDK: "Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:06 Kaynak: AA
BDDK: "Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir."
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