BDDK "yatırım ve kredi kanallarına" swap imkanı sağladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla, yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise, yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin yukarıda yer verilen Kurul Kararları ile getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.