BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri...
11.11.2020 09:15
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.
Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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