BDDK: Yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksiti 18 ay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yurtiçi turizm harcamalarında kredi kartı taksitlerini 12 aydan 18 aya çıkardı.

BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."