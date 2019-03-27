Son Dakika Haberleri: BDP International Türkiye’nin 2020’de hedefi 1 milyar TL ciro

BDP International Türkiye’nin 2020’de hedefi 1 milyar TL ciro

1 saat önce

BDP International Kuzey Afrika ve Türkiye Hava Kargo Müdürü Uğur Özay, "2018'de yüzde 14'lük büyüme hedefimizi gerçekleştirdik.

BDP International Türkiye’nin 2020’de hedefi 1 milyar TL ciro, System.String[]
BDP International Kuzey Afrika ve Türkiye Hava Kargo Müdürü Uğur Özay, "2018'de yüzde 14'lük büyüme hedefimizi gerçekleştirdik. 2019'da ise yüzde 15 büyümeyi amaçlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:32 

Uğur Özay, Kuzey Afrika, Türkiye, Ekonomi
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