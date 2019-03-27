BDP International Türkiye’nin 2020’de hedefi 1 milyar TL ciro
1 saat önce
BDP International Kuzey Afrika ve Türkiye Hava Kargo Müdürü Uğur Özay, "2018'de yüzde 14'lük büyüme hedefimizi gerçekleştirdik.
BDP International Kuzey Afrika ve Türkiye Hava Kargo Müdürü Uğur Özay, "2018'de yüzde 14'lük büyüme hedefimizi gerçekleştirdik. 2019'da ise yüzde 15 büyümeyi amaçlıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:32
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