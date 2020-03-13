Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO'nun şefi Dağhan Doğu yönetti.



Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Ney Sanatçısı Murat Salim Tokaç ile CSO Arp Sanatçısı Çağatay Akyol solist olarak konuk oldu.

Kemal Günüç'ün "Ney-Arp Konçertosu" ve Ludwig van Beethoven'ın "Senfoni No.7" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.



Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.