BDSO gitarist Sinan Kurşun'u ağırladı - BURSA - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde gitarist Sinan Kurşun'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri BBDSO'nun genç ve başarılı şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserde, İspanyol besteci Joacquin Rodrigo'nun üç bölümden oluşan ünlü konçertosu "Concierto de Aranjuez" BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecede, bu konçertoyu "En iyi çalan Türk gitarist" olarak nitelendirilen Sinan Kurşun sergilediği performansla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Solist Kurşun ve BBDSO konser sonunda sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.