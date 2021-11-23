BDSYB'den çiğ süt fiyatına dair açıklama Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (BDSYB) Başkanı Hasan Çetin, süt fiyatında üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat beklediklerini kaydetti.

Çetin yazılı açıklamasında, artan girdi maliyetlerinin süt ve et üreticilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

1 litre sütün 3,5 lira maliyetinin olduğunu bildiren Çetin, çiğ süt fiyatının en az 1,5 kilogram yem alacak fiyatta olması gerektiğini ifade etti.

Aralık ayı itibariyle Ulusal Süt Konseyi ve Gıda Komitesinden üreticilerin yüzünü güldürecek fiyatlandırma beklediklerini kaydeden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Zor şartlarda yapılan üretimin karşılığını almayı bırakın zararına üretim yapmaktadırlar. Bunun sonucu küçük aile işletmeleri ile 5-10 ineği olan üreticiler işletmelerini kapatmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da söz konusu üreticilerin bir daha hayvancılık yapmamasına sektörü terk etmesine sebep olmaktadır. Bu gibi durumlar kırsalda yaşayan üreticiyi zora sokmaktadır."

Çetin, et ve süt üreticilerinin mağduriyetinin bir an evvel giderilmesi gerektiğini bildirdi.