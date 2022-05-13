BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı - Son Dakika
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BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı

13.05.2022 16:31
BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Toplantıda üye ülkelerin BDT kapsamındaki siyasi, ticari-ekonomik, güvenlik, kültürel, insani ve bilimsel alandaki iş birliği meseleleri ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, ülkesinin BDT kapsamında iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini söyleyerek, toplantının örgütün ve üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov da meydana gelen jeopolitik çalkantılar, değişen uluslararası ilişkiler, artan istikrarsızlık ve belirsizlik faktörleri, lokal silahlı çatışma ve terör olayları ile çevre sorunlarının yıkıcı sonuçlarının BDT ülkelerini etkilediğini söyledi.

Barış ve güvenlik, siyasi istikrar ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi karşısında zorluklar yarattığını vurgulayan Narov, artan jeopolitik gerilim ve yaptırımların BDT ülkeleri ekonomilerine yarattığı risklerin önlenmesi için makroekonomik istikrar ile gıda güvenliğini sağlaması, dengeli ve koordineli ortak yaklaşım sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Narov, dünyadaki son olayların bölge ülkelerinin ekonomilerinin istikrarlı işleyişi ve gelişmesi için güvenilir uluslararası taşımacılık ağlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ve bu çerçevede Tirmiz-Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demir yolu projesiyle ilgili çabaları birleştirmenin önemli hale geldiğini kaydetti.

Bu güzergahın BDT ülkelerinin Güney Asya'nın en büyük pazarlarına ulaşmaları için en kısa koridor olacağını aktaran Narov, ayrıca örgütün güney yönünde ulaştırma projelerini uygulaması ve komşu Afganistan'ın yeniden kalkındırılması için yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

" Azerbaycan, Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeye hazır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, toplantıda katılımcıları Karabağ Savaşı sonrası bölgedeki durumla ilgili bilgilendirdi. Bayramov, çatışmanın geçmişte kaldığını, şimdi asıl görevlerinin işgalden kurtarılan toprakları yeniden canlandırmak, ekonomik ve ulaşım bağlarını yeniden kurarak uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamak olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın barış, istikrar ve güvenliğini güçlendirme çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan, Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeye, barış anlaşmasının imzalanmasına ve sınırların belirlenmesi sürecine başlamaya hazırdır." diye konuştu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev de mevcut jeopolitik durumda, yeni zorluklar ve tehditlere karşı BDT'nin siyasi yönünün güçlendirilmesi, örgüt içindeki barışçıl ve dostane iş birliğine yönelik ortak siyasi görüşlerin geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Kulubayev, Rusya'ya yönelik kısıtlama ve yaptırımlar karşısında ekonomik durumun kötüleşmesini önlemenin, acil önlemler almaya yönelik ortak çabaların geliştirilmesinin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

BDT'nin artık önemli bir müzakere platformu olduğuna dikkati çeken Kulubayev, ülkeler arasındaki mevcut sorunların barışçıl yollarla çözülmesi durumunda örgütün otoritesi ve öneminin daha da artacağını dile getirdi.

Bakanlar, bir sonraki toplantının 13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapılmasını kararlaştırdı.

BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı
BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı
BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de yapıldı - Son Dakika
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