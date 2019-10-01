Son Dakika Haberleri: BDT sezonu "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı
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BDT sezonu "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı

34 dakika önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu 55 yıldır sahnelerin vazgeçilmezlerinden Haldun Taner'e ait "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı.

BDT sezonu

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu 55 yıldır sahnelerin vazgeçilmezlerinden Haldun Taner'e ait "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndaki oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" oyununun yönetmen koltuğunda Bursa Devlet Tiyatrosu Rejisörü Bora Özkul yer aldı.

Oyunda, Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Levent Uzunbilek'in yanı sıra 39 oyuncu ve 7 kişilik orkestra sahne aldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan tiyatro ekibi, uzun süre alkışlandı.

Devlet Tiyatroları, Haldun Taner, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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