Son Dakika Haberleri: Bdt Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı

Bdt Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı

1 saat önce

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi Koordinasyon Kurulu Başkanı Aleksandr Manilov, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militanın yığılmış olduğu iddiasında bulundu.

Bdt Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı, System.String[]
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi Koordinasyon Kurulu Başkanı Aleksandr Manilov, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militanın yığılmış olduğu iddiasında bulundu.

BDT Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı, başkent Taşkent'te gerçekleştirildi.

Konseye üye Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve ev sahibi Özbekistan ile BDT İcra Komitesi, Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlarla Mücadele kurumları ve Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı yetkililerinin katıldığı toplantıda, BDT ülkelerinin Orta Asya bölgesindeki dış sınırları ve sınır bölgelerindeki gelişmeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Manilov, "Mevcut bilgilere göre, Afganistan'ın Orta Asya ülkeleri ile sınırında uluslararası terör örgütü mensubu 10 bin militan yığılmış bulunuyor." iddiasında bulunarak, durumun çok karmaşık olduğunu ve Afganistan'ın Orta Asya ülkeleriyle sınırındaki durumun tedirginlik uyandırdığını savundu.

Bir sonraki toplantının yılın ikinci yarısında Belarus'ta yapılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Afganistan, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bdt Ülkeleri Sınır Koruma Birlikleri Komutanları Konseyi 81. Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]