Son Dakika Haberleri: Bdt Ülkeleriyle Coğrafi Yakınlığı En İyi Şekilde Kullanmalıyız"

Bdt Ülkeleriyle Coğrafi Yakınlığı En İyi Şekilde Kullanmalıyız"

4 dakika önce

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Gürcistan ile coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti.

Bdt Ülkeleriyle Coğrafi Yakınlığı En İyi Şekilde Kullanmalıyız
Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Gürcistan ile coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Atamkulov dün BDT ülkeleri Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Gürcistan'ın Astana büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, söz konusu ülkeler ile Kazakistan arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Atamkulov, burada yaptığı konuşmada, BDT ülkeleri ve Gürcistan ile ikili iş birliğini geliştirmenin Kazakistan'ın dış politikasındaki önceliklerinden olduğuna dikkati çekerek "Ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını ve gerekli ürün tedarikinde ortak iş birliğini en iyi şekilde kullanmalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:00 Kaynak: AA

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