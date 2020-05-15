BE AID Derneğinden Afganistan'da 250 aileye yardım - Son Dakika

Kumanyada pirinç, fasulye, mercimek, şeker, sıvı yağ, salça, makarna, temizlik malzemesi ve çay bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu tür yardımların devam edeceği kaydedildi.

Afganistan Semarkand Derneğinden yapılan açıklamada, BE AID'in desteğiyle kuzeydeki Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetlerindeki savaş mağduru 250 aileye yardım paketleri ulaştırıldığı belirtildi.

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