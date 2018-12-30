Bea'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada
1 saat önce
Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.
Dün Birleşik Arap Emirlikleri
'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.
BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan o anlara dair amatör kamera görüntüleri yayınlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:30 Kaynak: DHA
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