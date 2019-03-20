Son Dakika Haberleri: Beach Park'a Panoramik Asansör

Beach Park'a Panoramik Asansör

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach Park'a iniş sağlayan panoramik asansör halkın kullanımına açıldı.

Beach Park'a Panoramik Asansör, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach Park'a iniş sağlayan panoramik asansör halkın kullanımına açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Avrupa'dan ödüllü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda vatandaşların Atatürk Kültür Parkı'ndan Beach Park alanına ulaşımını sağlamak üzere yapılan asansör hizmete açıldı. Kullanıcılarını Atatürk Parkı içinde Falez Otel önünden Beach Park girişindeki Falez meydanına insanları taşıyacak asansör, yayaların Sahil Antalya Yaşam Parkı'na ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak. 20 kişi kapasiteli olacak panoramik asansör, falezlerden sahile iniş çıkışta muhteşem bir seyir keyfi de sunuyor.

Panoramik asansörün Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yeni dönem için açıkladığı 100. Yıl alanında oluşturulacak 400 dönümlük Milet Bahçesi projesi ile Meltem'deki vatandaşların hiçbir trafik engelliyle karşılaşmadan, yeşil alan içinden rahatlıkla Konyaaltı Sahili'ne ulaşması da hedefleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

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