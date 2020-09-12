Beactive etkinlikleri için geri sayım başladı

Bu yıl Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde yapılacak olan "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" düzenlenecek.

23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine denk gelen bu süreçte çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amaçlanıyor.

Yine proje kapsamında Türkiye'de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedefleniyor.

HİS Federasyonunun yayınlamış olduğu etkinlik takvimi gereği Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, HİS Federasyonu İl Temsilciliği ve yerel paydaşlarla birlikte 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında sportif etkinlikler organize edilecek. Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri adı ile yapılacak olan "BeActive" etkinliklerini destekleyerek "Harekette Ben de Varım" sertifikasını ise herkes alabilecek. - KAYSERİ