BEAFSAD 10. Yılını Kutladı

BEAFSAD'ın Berksoy Otel'de düzenlenen 10'uncu yıl kutlamasına Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Beyhan Özdemir, dernek başkanı İsmail Kalkın, derneğin önceki başkanı Levent Karacaoğlu ve dernek üyeleri katıldılar.

Gecede bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Kültürel anlamda değişim sadece yerel yönetimlerle değil o kentin dinamiklerini harekete geçirmekle mümkündür. Bu nedenle kültür, sanat ve bilim konusunda sivil toplum örgütlerine, derneklere, gönüllü kuruluşlara gerçekten çok büyük görev düşüyor. BEAFSAD bunun en güzel örneklerinden birisi. Yüzbinlerce belki milyonlarca çekilen fotoğraf karesi milyonlarca insana ve hatta birçok ülkeye ulaştı. Belki bir yerel yönetimin milyonlar harcayacağı klasik yöntemler ile başaramayacağı bir işi aslında BEAFSAD başardı. Bu açıdan belediye olarak destek vermek bizim için çok önemliydi. Dernekteki tüm arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize Bergamalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT BÜTÜN DÜNYAMIZI GÜZELLEŞTİRECEK

Başkan Gönenç ayrıca; "Bir toplumun kültür, sanat ve edebiyat ile uğraşması bütün dünyamızı güzelleştirecek. Umarım bu güzel uğraşıyı önceki dernek başkanımız Levent Karacaoğlu gibi sevgili İsmail Kalkın ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız sürdürecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Derneğin bir üyesi olarak bende alışmalarınızı yakından takip ederek desteğimi her zaman sürdüreceğim" dedi.

BEAFSAD Başkanı İsmail Kalkın ise; "Derneğimizin ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirdiği etkinliklerde desteklerini esirgemeyen, sanatın ve sanatçının daima yanında olan Belediye Başkanımız Mehmet Gönenç'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e, geçmiş yönetim kurulu üyelerine ve yıllarca verdiği emeklerden dolayı da eski başkan Levent Karacaoğlu'na teşekkür plaketi verildi.