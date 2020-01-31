BEAH'tan bayrak paylaşımı - Son Dakika

BEAH'tan bayrak paylaşımı
6 saat önce
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.
Hastane Yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımız onurumuzdur. Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddet ve Nefretle kınıyoruz " paylaşımında bulundu - ERZURUM
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