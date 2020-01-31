BEAH'tan bayrak paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEAH'tan bayrak paylaşımı - Son Dakika

BEAH'tan bayrak paylaşımı

6 saat önce

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.

BEAH'tan bayrak paylaşımı, System.String[]

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.


Hastane Yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımız onurumuzdur. Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddet ve Nefretle kınıyoruz " paylaşımında bulundu - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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