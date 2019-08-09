Son Dakika Haberleri: Beatles hayranları 50 yıl sonra "Abbey Road" albüm kapağını canlandırdı
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Beatles hayranları 50 yıl sonra "Abbey Road" albüm kapağını canlandırdı

41 dakika önce

Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles hayranları 50 yıl önce çıkan "Abbey Road" albümünün kapak fotoğrafını yeniden canlandırmak için Londra'da bir araya geldi.

Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles hayranları 50 yıl önce çıkan "Abbey Road" albümünün kapak fotoğrafını yeniden canlandırmak için Londra'da bir araya geldi.
Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:12 
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