Beatles hayranları 50 yıl sonra "Abbey Road" albüm kapağını canlandırdı
41 dakika önce
Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles hayranları 50 yıl önce çıkan "Abbey Road" albümünün kapak fotoğrafını yeniden canlandırmak için Londra'da bir araya geldi.
Efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles hayranları 50 yıl önce çıkan "Abbey Road" albümünün kapak fotoğrafını yeniden canlandırmak için Londra
'da bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:12
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