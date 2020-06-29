Beats Filmi - Son Dakika

Beats Filmi

Beats filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Beats filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yıllardır bir arada yaşayan iki arkadaş için artık ayrılık zamanı gelmiştir. Hayat onları farklı yönlere götürmeden önce birlikte son kez çılgın bir gece geçirmeye karar verirler. Kaçak bir partiye katılmak isteyen iki arkadaş bunun için hayatlarını riske atar. Bu gece onlar için, müzik, isyan ve özgürlüğün bir arada olduğu unutulmayacak bir denetim olur.

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Yönetmen: Brian Welsh

Senaryo: Brian Welsh, Kieran Hurley

Oyuncular: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser, Brian Ferguson, Ross Mann, Amy Manson, Rachel Jackson, Neil Leiper, Kevin Mains, Stephen McCole , Josh Whitelaw , Ryan Fletcher, Patrick McAlindon, Martin Donaghy, Gemma McElhinney

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Beats

Yapımcı Firma: Başka Sinema

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Beats Filmi - Son Dakika

Son Dakika

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