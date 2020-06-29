Beats Filmi - Son Dakika

Yıllardır bir arada yaşayan iki arkadaş için artık ayrılık zamanı gelmiştir. Hayat onları farklı yönlere götürmeden önce birlikte son kez çılgın bir gece geçirmeye karar verirler. Kaçak bir partiye katılmak isteyen iki arkadaş bunun için hayatlarını riske atar. Bu gece onlar için, müzik, isyan ve özgürlüğün bir arada olduğu unutulmayacak bir denetim olur.
Yönetmen: Brian Welsh
Senaryo: Brian Welsh, Kieran Hurley
Oyuncular: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser, Brian Ferguson, Ross Mann, Amy Manson, Rachel Jackson, Neil Leiper, Kevin Mains, Stephen McCole , Josh Whitelaw , Ryan Fletcher, Patrick McAlindon, Martin Donaghy, Gemma McElhinney
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Beats
Yapımcı Firma: Başka Sinema
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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