Beautyeurasia 2019 İlk Defa Ticaret Bakanlığı'nın Desteğinde

Güzellik sektörünün uluslararası buluşma noktası BeautyEurasia, bu yıl ilk defa Ticaret Bakanlığı desteğini aldı. Bakanlık, fuar katılımcılarının tanıtım faaliyeti harcamalarına yüzde 50 oranında destek sağlayacak.

Dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirdiği BeautyEurasia, kozmetik, güzellik, private label, hammadde ve kuaför ürünlerini ziyaretçilere sunacak.

ITE Turkey bünyesinde yer alan Platform Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve Avrasya Bölgesi'nin en büyük kozmetik fuarı olan 15. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçiler ile buluşacak.

Uluslararası özelliği bulunan çeşitli sektörlerdeki nitelikli yurt içi fuarlara destek veren Ticaret Bakanlığı, bu yıl ilk defa güzellik ve kozmetik sektörünü desteği kapsamına aldı. Beauty Eurasia da bu yüzde 50 destekten yararlanacak olan ilk ve tek kozmetik ve güzellik fuarı oldu.

15. Uluslararası Kozmetik, Güzelik, Kuaför Fuarı BeautyEurasia'ya katılarak uluslararası alıcılar ve sektör uzmanları ile buluşabilir, ürünlerinizi geniş kitlelere tanıtabilir, yeni iş ortaklıkları kurabilir ve bütün bunları yaparken Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca dünyanın dört bir yanından üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere sunduğu BeautyEurasia 2019 yılında üç gün boyunca katılımcı ve profesyonel ziyaretçilerine eksiksiz bir fuar deneyimi yaşatacak. Ayrıca Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan fuar, bu yıl da düzenlenecek VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı ile yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunacak.

BeuatyEurasia'nın 2019 yılı hedefleri hakkında bilgiler paylaşan Fuar Direktörü Filiz Mehmedova: 'ITE Turkey olarak Türkiye ve Avrasya Bölgesi'ndeki engin tecrübe ve uzmanlığımızı, grubumuzun mevcut güçlü küresel ağı ile birleştirerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle BeautyEurasia sektörde yer alan farklı paydaşları bir araya getiriyor ve yüzlerce katılımcı ve ziyaretçinin endüstride yer alan gelişmelerden haberdar olmasını sağlıyoruz. 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz fuar ile geçtiğimiz yıl 10 bini geçkin ağırladığımız ziyaretçi sayısını arttırarak sektöre daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2 senedir başarıyla yürüttüğümüz VIP Alım Heyeti Programı'na bu yılda yer vereceğiz.'

'Hosted Buyer' programı ile uluslararası alandan çok sayıda bireysel katılımcıya imkân tanıdıklarını vurgulayan Mehmedova, 'Profesyonel ziyaretçiler; üreticiler, tedarikçiler ve çok sayıda uluslararası üst düzey alıcı ile bir araya gelerek yeni tedarik sağlama, iş geliştirme ve ortaklık kurma imkânı buluyorlar. Türkiye, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'dan sektördeki çok sayıda VIP alıcı, Hosted Buyer alanında katılımcılarla tanışmaları için bu yıl da programa davet edilecek' dedi.

Şimdiden katılım oranının yüzde 66'ya ulaştığı fuar, 2018 yılında 25 ülkeden 286 firmayı ve 99 ülkeden 10.090 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı.