Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü buluşuyor - Son Dakika

"Bursa Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" (Junioshow), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 200'e yakın firma stant kurdu.

Fuarın açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın ülkedeki tekstil sektöründe önemli iller arasında yer aldığını söyledi.

Canbolat, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde de Türkiye'nin lider kenti olduğunu belirterek, buradan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığını anlattı.

Sektörün her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkati çeken Canbolat, şöyle konuştu:

"Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü dünyaya ciddi anlamda yön vermeye başlamıştır. Burada Bursa'nın önemli bir yere sahip olduğu da muhakkaktır. Çünkü sektördeki üretimin yüzde 80'ini Bursa gerçekleştiriyor ve bunun yüzde 60'tan fazlasını da ihraç ediyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip olan şehrimizde böylesine önemli bir fuarın düzenlenmesi Bursa'nın gücünü göstermesi ve sektörün dünyaya açılması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu fuarın sektöre yeni bir soluk getireceğinden hiç bir şüphemiz yoktur."

"Binden fazla iş insanını ağırlayacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fuarın yılda iki kez düzenlendiğini belirterek, "Bursa'yı bütün dünyaya tanıtmak için harıl harıl çalışıyoruz. Yerli otomobilin de Bursa'da üretilecek olmasından dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise üretim ve sanayi üssü olan Bursa'yı fuarcılık alanında da ön plana çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kuş, göreve geldikten sonra yaptıkları projelerle Bursa'yı fuar şehri yaptıklarını anlatarak, emeği geçen sektör temsilcilerine teşekkür etti.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü yılda iki kez Bursa'da düzenledikleri fuarlarda buluşturduklarını dile getirdi.

Ersözlü, katılımcıların çoğunlukla yerli firmalardan olduğunu ifade ederek, "Fuar, Orta Doğu, Rusya ve Afrika coğrafyası başta olmak üzere değişik bölgelerde bulunan 60'ın üzerinde ülkeden gelecek binden fazla iş insanını ağırlayacak." diye konuştu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da bebe-çocuk konfeksiyonunun son dönemin en önemli sektörlerinden biri olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından BTSO tarafından BEKSİAD iş birliğiyle, Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl 4'üncü kez düzenlenen "Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kurdele kesilmesinin ardından katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan "Junioshow Defilesi" gerçekleştirildi.

Junioshow Fuarı

Sektördeki tüm yeniliklerin sergileneceği ve trendleri belirleyecek ürünlerin görücüye çıktığı fuar, 4 salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda düzenleniyor.

Firmalar, 0-12 yaş grubu bebe ve çocuk hazır giyimi ilkbahar-yaz koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Yaklaşık 60 ülkeden yabancı iş insanını Bursalı firmalarla buluşturacak fuar 4 gün sürecek.