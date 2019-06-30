Son Dakika Haberleri: Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak
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Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak

1 saat önce

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını 3 Temmuz'da açacak.

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa'da buluşacak, System.String[]
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını 3 Temmuz'da açacak.
Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş'nin iş birliğiyle yılda iki kez düzenlenen Junioshow'un bu yılki ikinci organizasyonunda, katılımcı firmalar sonbahar kış sezonu ürünlerini sergileyecek.
22 bin metrekare alanda 130'u aşkın firmanın 4 salonda sonbahar kış kreasyonlarının sergileneceği fuara, 64 ülkeden çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.
Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Fuarımız yine dolu dolu geçecek. Bunun izlenimlerini aylar öncesinden talepleri toplarken almıştık. Bu durum bize gösteriyor ki fuara olan ilgi ve güven giderek artıyor. Bu gelişme önemli bir başarıdır. Bu başarı sektörümüzün başarısıdır. Fuarın önemli ticari iş birliklerine kapı aralayacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuar 6 Temmuz'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:47 Kaynak: AA
Bursa, Ekonomi
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