Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı - Son Dakika Ekonomi

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı

9 dakika önce

BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı, System.String[]

BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:46 
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