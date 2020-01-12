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Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı
9 dakika önce
BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.
BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:46
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