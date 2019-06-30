Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü “show”a hazır
18 dakika önce
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, JUNIO SHOW Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:48
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, JUNIO SHOW Bursa
Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na hazırlıklarını tamamladı.
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