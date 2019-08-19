Son Dakika Haberleri: Bebe giyim mağazası küle döndü
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Bebe giyim mağazası küle döndü

22 dakika önce

Orhangazi'de gece yarısı bir bebe giyim mağazasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

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Orhangazi'de gece yarısı bir bebe giyim mağazasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Bebe giyim mağazasının tamamen küle döndüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın mahallede büyük paniğe neden oldu.

Yangın gece saat 24.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova Caddesi üzerindeki bir bebe giyim mağazasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda dükkanı kapladı. Yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı dükkana müdahale etti. Yangın nedeniyle bebe giyim mağazasının üst katında bulunan dairelerde oturan vatandaşlar hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri söndürdü

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. İşyeri sahibi ise dükkanındaki alevleri gözyaşları ile izledi. Polis ekipleri yangın nedeniyle Yalova Caddesini trafiğe kapattı. Yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise 112 Sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle büyük panik yaşarken, polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Orhangazi, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: İHA
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