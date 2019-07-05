Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu ihracatına ‘alım heyeti’ desteği
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 'Juniokids Alım Heyeti' etkinliğinde 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasına oturdu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 'Juniokids Alım Heyeti' etkinliğinde 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasına oturdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:37
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