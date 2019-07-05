Son Dakika Haberleri: Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu ihracatına ‘alım heyeti’ desteği
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Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu ihracatına ‘alım heyeti’ desteği

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 'Juniokids Alım Heyeti' etkinliğinde 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasına oturdu.

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu ihracatına ‘alım heyeti’ desteği, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri kapsamında gerçekleştirilen 'Juniokids Alım Heyeti' etkinliğinde 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasına oturdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:37 
bursa, btso, Ekonomi
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