Bebeciler, katma değerli üretim için üniversiteye öğrenci bekliyor
1 saat önce
Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.
Türkiye
'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa
'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız
, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:50
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı
Aleyna Tilki Gözünü Yükseklere Dikti: Star Olmayacağım, Efsane Olacağım