Son Dakika Haberleri: Bebeciler, katma değerli üretim için üniversiteye öğrenci bekliyor

Bebeciler, katma değerli üretim için üniversiteye öğrenci bekliyor

1 saat önce

Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.

Bebeciler, katma değerli üretim için üniversiteye öğrenci bekliyor, System.String[]
Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:50 

Ömer Yıldız, Türkiye, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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