Bebeğe 'yanlışlıkla' Covid-19 aşısı sorumlularına 'Taksirle yaralama' soruşturması - Son Dakika

Bebeğe 'yanlışlıkla' Covid-19 aşısı sorumlularına 'Taksirle yaralama' soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Covid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün "Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla korona virüs aşısı yapıldığını" açıklaması, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, "Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir'de yapılmadığını" belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

Olayla ilgili yeni bir açıklama ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İHA)