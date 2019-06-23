Bebeği akrep soktu
43 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Merkez Onikişubat
ilçesinin Tekir Mahallesi'nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş
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