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Bebeği akrep soktu

43 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı.

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KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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