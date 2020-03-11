Bebeği ayakkabı kutusu içine koyup atmışlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bebeği ayakkabı kutusu içine koyup atmışlar - Son Dakika

Bebeği ayakkabı kutusu içine koyup atmışlar

6 saat önce

Avcılar'da çöpte bulunan bebeğin yeni doğan bir kız olduğu ve çöp konteynerine ayakkabı kutusu ile atıldığı ortaya çıktı.

Bebeği ayakkabı kutusu içine koyup atmışlar, System.String[]

Avcılar'da çöpte bulunan bebeğin yeni doğan bir kız olduğu ve çöp konteynerine ayakkabı kutusu ile atıldığı ortaya çıktı.


Olay, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerinde çöpte bulunan bebekler ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık toplayan bir kişi çöp konteynerindeki kartonu almaya çalıştığında bebek sesi duydu. Hareket eden kartonu açan kişi içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis çevrede çalışma başlattı. Yeni doğan kız bebeği sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesine başladı. - İSTANBUL

Talimhane, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:50:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebeği ayakkabı kutusu içine koyup atmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]