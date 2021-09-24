Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek oldu - Son Dakika

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığı'nın yanında bulunan okulun öğrencileri, şehitlere dua etmeye geldikleri mezarlıkta ağlama sesi duydu. Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü.

BEBEĞİ ÖĞRENCİLER KURTARDI

Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

"ZOR NEFES ALIYORDU"

Bebeği bulan ve gözyaşlarına boğulan lise öğrencileri olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlattı. Bebeği bulan lise öğrencisi Esranur Yücedağ yaşadıklarını anlatarak, "Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde ağlıyordu. Biz de hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü" dedi.

"BAŞTA AYAĞI GÖRDÜK"

Diğer öğrenci Nisanur Yüce ise "Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.