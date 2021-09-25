Bebeği mezara gömen anne ve nine adliyede - Son Dakika

Bebeği mezara gömen anne ve nine adliyede

ADIYAMAN - Adıyaman'da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen anne ve nine adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlıkta meydana gelen ve birkaç günlük bebeğin canlı canlı gömülmesi olayının failleri olarak iddiaya göre, polis ekipleri bebeğin annesi ve ninesini gözaltına aldı.

Evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenilen bebeği canlı canlı toprağa gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye getirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında getirilen iki şahıs Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.