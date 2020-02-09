Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar - Son Dakika Dünya

Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar

28 dakika önce

Gönül*, 40 gün sonra serbest bırakılınca bebeği de özgürlüğüne kavuştu. Ama, Adalet Bakanlığı'na göre halihazırda cezaevlerinde özgürlüğüne kavuşamayan 780 bebek ve 3 bin çocuk var. Haberimizde Gönül takma adını kullanacağımız kadın, euronews'e konuştu

Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar, System.String[]

15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta sonra öğretmen olan eşi "Fetö terör örgütüne üye olmak, darbeye teşebbüste bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Hamileydi o sırada ve doğumuna günler kalmıştı. Evliliğinin dördüncü yılında bir çocuk sahibi olacaktı. Daha sonra kendisi de eşi gibi cezaevine kondu. Yenidoğan bebeğiyle birlikte...


Bebeğiyle beraber demir parmaklık ardında 40 gün geçiren ve haberimizde Gönül* takma adını kullanacağımız kadın euronews'e konuştu.

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:44 
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