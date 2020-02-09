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Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar
15 dakika önce
Gönül*, 40 gün sonra serbest bırakılınca bebeği de özgürlüğüne kavuştu.
Gönül*, 40 gün sonra serbest bırakılınca bebeği de özgürlüğüne kavuştu. Ama, Adalet Bakanlığı'na göre halihazırda cezaevlerinde özgürlüğüne kavuşamayan 780 bebek ve 3 bin çocuk var. Haberimizde Gönül takma adını kullanacağımız kadın, euronews'e konuştuView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:57
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