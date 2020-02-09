Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar - Son Dakika Dünya

Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar

15 dakika önce

Gönül*, 40 gün sonra serbest bırakılınca bebeği de özgürlüğüne kavuştu.

Gönül*, 40 gün sonra serbest bırakılınca bebeği de özgürlüğüne kavuştu. Ama, Adalet Bakanlığı'na göre halihazırda cezaevlerinde özgürlüğüne kavuşamayan 780 bebek ve 3 bin çocuk var. Haberimizde Gönül takma adını kullanacağımız kadın, euronews'e konuştuView on euronews

Bebeği ile 40 gün cezaevinde kalan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar

Adalet Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:57 
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