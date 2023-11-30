 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor - Son Dakika

Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor

Ekşisözlük'te bir yazar, pedofili içerikli görüntüleri paylaşıp, diğer yazarlara da mesaj olarak yolladı. Skandal, Ekşisözlük'te engellenen bir yazarın olayı sosyal medya platformu X'te paylaşması ile ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu sapığın kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

30.11.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiği görüntülerini Ekşisözlük'te paylaşan ve diğer kullanıcılara da mesaj olarak yollayan yazarı bulmak için harekete geçti.

Ekşisözlük platformunda bir kullanıcının bebeğe yaptığı istismarın görüntülerini paylaştığı ve diğer kullanıcıları mesaj yoluyla gönderdiği ortaya çıktı. Skandal, Ekşisözlük'te engellenen bir kullanıcın aldığı mesajı X'te paylaşması ile ortaya çıktı.

EKŞİSÖZLÜK'TE BANLANINCA BU KEZ X'TE İFŞA ETTİ

Sosyal medya platformu X'te "Görko" isimli kullanıcı, paylaşımlarında kendisine atılan pedofili içerikli mesajları ifşa ettiğini ve Ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığını söyledi. Görko, "'Elinden bir şey gelmiyor mu?' diyor. Banlandığım için başlık açamıyorum, gündem de olmuyor, artık son çare buraya yazıyorum. Siyasilere en ufak hakaretten kişileri IP adreslerinden evlerinden aldırıyorsunuz. Bu adam bulunacak. Bu kişi nasıl bulunur bilmiyorum, ama bulunmak zorunda. Bulunması için yardımcı olabilecek kim varsa lütfen yardım istiyorum. Kimler bu konuda yardımcı olur bilemedim. Bu tweet kimlere ulaşması gerekiyorsa ulaşsın, yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herkesi etiketleyebilirsiniz" dedi.

Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor
Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: KİMLİK VE ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor

EKŞİSÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ekşisözlük'ten de açıklama geldi. Açıklamada söz konusu pedofili içerikli görüntüleri paylaşan birden fazla hesabın fark edildiği ve hızlı bir şekilde kapatıldığı ifade edildi. Öte yandan konuyu ifşa eden kullanıcının entrylerinin ise bu görsellerin paylaşılması nedeniyle kaldırıldığını açıklandı.

İşte o açıklama:

Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor - Son Dakika


18:22
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi
17:54
Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
17:31
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var
16:47
Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor
16:40
Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor
16:33
Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
16:26
Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22
Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı

Son Dakika
18:22 Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi
17:54 Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
17:31 Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var
16:48 Şahinbey Millet Kütüphanesi Şehrin Bilim Yuvası Olacak
16:47 Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor
16:40 Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor
16:33 Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
16:26 Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22 Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:18 Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz video yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 18:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement