Bebeğin ağlaması 5 kişilik aileyi ölümden kurtardı - Son Dakika

Zonguldak'ta 5 kişilik aile sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabaha karşı Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde yaşandı. Beş kişilik Barut Ailesi'nin yaktığı soba tütmeye başladı. Aile soba önce sobayı temizlemeye başladı. Ancak gece boyunca sobadan dumanlar çıkmaya devam etti. Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile 01.00 sıralarında uykuya daldı.

Saat sabah 05.00'i gösterdiğinde 8 aylık bebeğin ağladığını fark eden aile üyelerinden biri salona geçtiğinde yakınlarını yerde baygın halde buldu. 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Satılmış (21), Seher (22), 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış'ın kardeşleri Nazmiye (17) ve Samet (15) tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut'un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK