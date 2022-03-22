Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı

22.03.2022 13:08

Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı.

Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıkan aile yaşadıklarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabaha karşı Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde yaşandı. Barut Ailesi'nin yaşadığı evde sabaha karşı sobadan çıkan karbonmonoksit gazı eve yayıldı. Bebeğin ağlamasıyla birlikte ailenin gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Barut (48), eşi Altun Barut (48), oğlu Satılmış Barut eşi Seher Barut (22), 8 aylık bebekleri Poyraz, Nazmiye ve Samet Barut'un tedavileri tamamlandı.

Yaşadıklarını anlatan Baba Ahmet Barut, "Dün gece lavaboya gidiyordum. Çocukta ağlıyordu. Çocuğun ağlamasına kalktım. Bebeğimi alayım diye. Çocuklar bizi uyandırdı. Evin içi sis. Duman komple. Yeryüzü gözükmüyor. Her taraf in gibi. O anda ben tuvalete girerken bayılmışım. Yere atmışım kendimi. Benim hanım bir tarafta bayılmış. Bende kendimi bilmiyorum. Çocuklar geldiler su döktüler bana. Suyu dökünce elimi kaldırdım ben. Kendimi biliyorum dedim ve istifar ettim. Sonra ambulansa aradılar. Sonra ambulanslar geldi buraya 3 4 tane. O akşam zehirlendik yani. Bebeğin ağlamasına kalktım ben. Çocuğu aldım kucağıma çocuk kıp kırmızı oldu. Çocuğa da duman şey yaptı. En kötü olan çocuklar ve bendim. Diğerleri normaldi. Bebeğim durumundan daha haber almadım. Yarı aklım daha bebeğimde. Toplam 7 kişi zehirlendik. Çocuk benim iyi değilim dedi ama o da kötüymüş. İçimizde kötü olan 2 kişiymişiz. Bebeğin ağlaması hayatımızı kurtardı. Çocuk bizi hastaneye gönderdi kendisi de polis arabasıyla hastaneye geldi" dedi.

Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı
Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı

YORUMLAR
500
Bebeğin ağlaması 5 kişilik aileyi ölümden kurtardı Bebeğin ağlaması 5 kişilik aileyi ölümden kurtardı Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bebeğin ağlaması aileyi ölümden kurtardı... Aile yaşadıkları o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement