Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı

Bebek bezine bile uyuşturucu koydular

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şok baskın

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin bebek bezine bile uyuşturucu saklandığı ortaya çıktı. Bebek bezine konulmuş uyuşturucuların bulunma anlarına ait görüntüler ise şok etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şok bir operasyon yaptı. Çok sayıda adrese yapılan operasyon kapsamında bir evdeki aramalarda karşılaşılan manzara ise pes dedirtti. Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette arama yapan ekipler, bu esnada evde bulunan bebeğin sürekli ağlaması üzerine bebeğin üzerindeki bezi açtı. Açılan bebek bezinin içinde saklanan 6 paket uyuşturucuyu gören ekipler şok geçirirken, ortaya çıkan görüntüler bu kadar olmaz dedirtti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.