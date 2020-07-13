- Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu - Son Dakika

- Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu

Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza anı saniye saniye görüntülenirken ölen babanın içinde kıyafet bulunan çantayı bırakmadığı dikkat çekti

Leyla Kaya,"Sürücü ev hapsi almış, o nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi

ADANA - Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülenirken ölen babanın içinde kıyafet bulunan çantayı bırakmadığı dikkat çekti. Eşi Leyla Kaya, sürücü ev hapsi cezası verilmesine tepki gösterirken, "O nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.

Otomobil kiralama işi yapan 28 yaşındaki Mustafa Kaya, 2 yıl önce Leyla Kaya ile evlendi. Bir süre sonra Leyla Kaya hamile kaldı. Ancak çift çocuklarını kucağına alamadı. Leyla Kaya bebeğini hamileliğinin 4. ayında bebeğini düşürdü. Baba olmaya çok isteyen Mustafa Kaya bu duruma çok üzüldü. Bu olaydan aylar sonra Leyla Kaya ikinci çocuğuna hamile kaldı. Baba Kaya bebeğinin sağ salim dünyaya gelmesi için eşini düzenli olarak kontrole götürdü. Kaya bebeğinin kız olacağını öğrenince de eşiyle kızlarına Azra Nur ismini vermeyi kararlaştırdı.

6 Temmuz günü annenin sancısı başlayınca hastaneye gitti. 7 Temmuz sabahı ise bebeğin sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Leyla Kaya eşi Mustafa Kaya'yı arayarak bebeğine hazırladıkları çantayı kıyafetlerle birlikte getirmesini istedi. Mustafa Kaya bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesinde ara sokaktan ana caddeye çıkan Kaya'ya Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan Kaya'nın bu halde bile bebeğinin çantasını bırakmadığı gözlendi. Bu anlar ise saniye saniye toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Bebek dünyaya geldi anneye eşinin öldüğü söylenemedi"

Hastaneye kaldırılan Mustafa Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Azra Nur bebek ise dünyaya geldi. Anne narkozun etkisinden kurtulup kendine geldiğinde ilk önce eşini sordu. Akrabaları eşinin öldüğünü söylemeyerek trafik kazası geçirdiğini ayaklarının kırıldığını söyledi. Kaya, Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına aile kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi. Genç kadın en mutlu gününde yıkıldı.

"En büyük isteği bebeğini görebilmekti"

Leyla Kaya eşinin bebeğini görmeyi çok istediğini ancak göremeden hayatını kaybettiğini belirterek, "Eşimi aradım, bebeğin çantasını ve benim kıyafetlerimi getir dedim, 'tamam' dedi telefonu kapattık. Daha sonra eşimi tekrar aradığımda telefona cevap vermedi ulaşamadık. Sonra otobüs çarptığını ve sadece ayaklarının kırıldığını söylediler, öldüğünü bilmiyordum. Ters yönde giden bir otobüsün çarptığını öğrendim. Bebeği görmek istiyordu ama göremedi. Bebeğin ismini de eşim, Azra Nur koymuştu. Azra Nur'u görmeyi çok istiyordu çok merak ediyordu. Bir kere göreyim diyordu, sabaha kadar sancın başladı mı diye soruyordu." diye gözyaşlarına boğuldu.

"Onun bir ömür boyu cezaevinde olmasına istiyorum"

Kaya, sürücünün ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, "Eşim nasıl bir ömür toprağın içinde kalacaksa onunda bir ömür boyu cezaevinde olmasını istiyorum. Şuan evinde yemeği önünde klimasını açmış çocuklarıyla mutlu, ben onun bir ömür boyu ceza almasını istiyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bir ömür ceza almasını istiyorum çünkü o bebeğimle beni yetim bıraktı. Benim eşim toprak altındaysa o da ömür boyu cezaevinde olsun. Ben, Onun evinde olduğunu bilmiyordum" dedi.

Kazadan sonra gözaltına alınan Veysel K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.