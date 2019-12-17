Bebeğin kaçırılmasını iş yeri sahibinin dikkati önledi - Son Dakika

İspanya'da bir kadın, annesi alışverişte olan bebeği kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi kadına engel oldu.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, markete giren mavi montlu bir kadının, marketin ortasında bulunan ve içinde bir bebeğin bulunduğu çocuk arabasına yöneldiği görülüyor. Kısa bir süre bebekle ilgileniyor gibi görünen kadın ardından bebek arabasını alıyor ve çıkışa doğru yöneliyor. Görüntülerde işyeri sahibinin durumu fark ettiği ve kadını durdurduğu; mağazadaki diğer kadınların ise rafların arkasında bulunan anneyi ikaz ettiği görülüyor. Görüntülerde annenin bebeğinin yanına geldiği; iş yeri sahibinin ise mavi montlu kadının kaçışını engellediği görülüyor.