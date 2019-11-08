Son Dakika Haberleri: Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
Son Dakika Güncel Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

6 saat önce

ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi, System.String[]

ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğin ağlaması

-Annenin masaj aletini bebeğe göstermesi

-Bebeğin başına masaj aletiyle masaj

-Bebeğin tepkisi


Amerika Birleşik Devletleri, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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