Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
6 saat önce
Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendiABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
ABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.
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