Son Dakika Haberleri: Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
Son Dakika Güncel Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

6 saat önce

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendiABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

ABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı
İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 19:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]