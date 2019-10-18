Son Dakika Haberleri: Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi
Son Dakika Güncel Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi

Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi

1 saat önce

Antalya'da bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "Yakın akrabayı canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi, System.String[]

Antalya'da bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "Yakın akrabayı canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi tuvaletinde 14 Ocak'ta doğurduğu bebeği çöp kovasına atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık H.A. hakkında hazırlanan iddianame Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan Antalya Adli Tıp Kurumu raporunda H.A'nın canlı olarak dünyaya getirdiği bebeğin çöp kovasına atılması nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Sanık H.A, 17 yaşındayken yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı
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